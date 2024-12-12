«Я сшил»: Александр Терехов рассказал о бирюзово-зеленом платье Жанны Фриске из клипа

Дизайнер Александр Терехов рассказал, что бирюзово-зеленое платье для певицы Жанны Фриске для клипа на песню «Ла ла ла» сшил он. Однако на съемках наряд обрезали.

О том, как создавалась одежда, дизайнер сообщил в интервью каналу «Без Фильтров».

«Платье, которое в ее клипе «Ла ла ла»,… - это был мой дизайн. Прототипом этого платья было белое атласное платье, которое я сшил просто так», - рассказал Терехов.

Позже к нему обратилась стилистка Наталья Пилат. Она попросила повторить изделие в другом цвете.

«Я сшил, оно было гораздо длиннее. Его обрезали на самих съемках. Так что дизайн платья мой», - заявил Терехов.

Ранее журналистка Алена Жигалова заявила, что информацию о болезни Фриске сливал ее муж Дмитрий Шепелев. Она провела собственное расследование, хотя долгое время верила, что ведущий никогда бы такого не сделал.