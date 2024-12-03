«Я срывала голос»: Алсу выступила с эмоциональным заявлением после развода

Певица Алсу, которая летом развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, выступила с эмоциональным заявлением. В личном блоге артистка поделилась кадрами с прошедшего в Москве концерта Анны Asti и призналась, что «срывала голос» под ее песни.

После громкого развода с мужем Алсу ясно дает понять, что уже отпустила прошлое. Певица все чаще выходит в свет в ярких и провокационных образах и появляется на разных мероприятиях. Так, недавно артистка побывала на концерте Анны Asti в Доме Музыки в Москве, а через несколько дней опубликовала фото и видео с выступления, призналась в любви к творчеству коллеги и заявила, что много раз «срывала голос», исполняя ее песни.

«Знала бы Аня, сколько раз я срывала голос в караоке или ехала в машине по ночной Москве с подругой, мягко говоря, очень громко напевая ее песни. Девочки, знаю, таких, как мы, очень много! Ты, я, мы — царицы!» — поделилась Алсу.

По словам знаменитости, концерт певицы прошел «незабываемо». Алсу также высоко оценила вокал Анны Asti, назвав ее голос «мощным».

«Прочувствовать вживую глубину этого мощного голоса и послушать любимые песни в новых обработках в сопровождении оркестра было незабываемо!» — написала артистка.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее сообщалось о том, что Алсу рассказала, как отпраздновала развод с Яном Абрамовым. Певица призналась, что сначала пела в караоке, а затем отправилась путешествовать.