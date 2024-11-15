«Пела в караоке»: Алсу рассказала, как отпраздновала развод с Яном Абрамовым

Алсу призналась, что отпраздновала развод с Яном Абрамовым в караоке. Об этом она рассказала в шоу «ШБ-шоу» на MusicBox.

Этим летом певица Алсу развелась с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. Знаменитость не стала уходить в себя из-за расставания. Алсу призналась, что после развода она не хотела менять стиль и прическу.

«Не было желания сделать каре. Зато у меня такие повороты были после рождения детей, когда я делала каре, немного меняла стиль в одежде. В этот раз я полюбила себя еще больше, я всем довольна», — рассказала она.

При этом певица отпраздновала в караоке расставание с супругом.

«После развода я пошла в караоке, мы отмечали там. Пела песню Любочки Успенской „К единственному, нежному“. Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке! Потом были путешествия. Шопинга не было, он уже не радует», — заявила Алсу.

Ранее мы писали о том, что производитель ультразвуковой измерительной установки решил отобрать имя у певицы Алсу.