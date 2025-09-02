«Я сразу успокоил сына»: Роман Товстик прокомментировал пост жены Елены о смерти

Роман Товстик назвал пост жены Елены о смерти ее «тяжелым состоянием». Об этом стало известно в эфире шоу «Малахов».

После того, как в СМИ появилась новость о разводе Елены и Романа Товстиков, в ее блоге был опубликован «прощальный пост» с похоронной свечой. Сама Елена утверждала, что публикацию сделали мошенники, взломавшие ее аккаунт. В новом интервью Роман рассказал, как успокаивал сына, увидевшего публикацию матери. По словам бизнесмена, он не воспринял всерьез пост, в котором отразилось тяжелое состояние Елены.

«Когда сын показал мне сообщение матери с эмоциональными словами, я воспринял это как ее боль, как тяжелое состояние. Я не верю, что это было реальное намерение. Я сразу успокоил сына: все будет хорошо», — высказался Роман.

Бизнесмен отметил, что самое главное для него — спокойствие детей. По словам Романа, он не препятствует общению Елены с наследниками и не запрещает им видеться. Товстик настроен на подписание соглашения, условия которого удовлетворят Елену.

«Я хотел документально зафиксировать ее безопасность. Шикарный дом, быт, персонал — все должно быть гарантировано. Да, есть обсуждение по брачному договору и суммы. Но я за соглашение в одном документе: дети — без судов и стрессов, финансы — прозрачно», — высказался он.

