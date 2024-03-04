«Я сразу попала в образ»: Лиза Моряк рассказала о съемках в фильме «Онегин»

7 марта в российский прокат выходит фильм «Онегин» по роману Александра Пушкина. Режиссер картины Сарик Андреасян и актеры Лиза Моряк и Виктор Добронравов, сыгравшие главные роли, стали гостями «Шоу Воли» на ТНТ. Исполнительница роли Татьяны Лариной Лиза Моряк в беседе с Павлом Волей рассказала о съемках грядущего фильма.

По признанию актрисы, она влюбилась в роман «Евгений Онегин» и его героев еще в годы учебы в Щепкинском училище. Более того, Лиза Моряк заявила, что вдохновила супруга Сарика Андреасяна на создание фильма.

«Я на самом деле „Евгения Онегина“ практически знаю наизусть. Видимо, я так часто говорила про Онегина, что вдохновила Сарика на разработку этого проекта», — поделилась актриса.

Лиза Моряк отметила, что она серьезно готовилась к роли и проходила кастинг по общим правилам. По словам актрисы, она сразу прочувствовала образ главной героини.

«Роль Татьяны мне досталась не просто потому, что мой супруг — режиссер, все-таки я понимала, что мне надо хорошо сделать эти пробы. И я сразу попала в образ, Сарику все понравилось. Я поняла, что моя Татьяна должна быть загадочная, томная и одновременно в глазах у нее должен светиться ум», — рассказала Лиза Моряк.

Режиссер картины Сарик Андреасян подчеркнул уникальность фильма «Онегин».

«Будут мурашки, потому что это первая экранизация „Онегина“ в современной России, что в принципе удивительно», — отметил режиссер.

Ранее мы писали о том, что певец Леонид Агутин выпустил новый клип на песню «Мне 225 лет», ставшую саундтреком к фильму «Онегин».