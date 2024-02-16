«Мне 225 лет»: певец Леонид Агутин перевоплотился в Александра Пушкина

Певец Леонид Агутин выложил в Сеть новый клип на песню «Мне 225 лет». В нем артист предстал в образе поэта Александра Пушкина. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста.

Клип стал саундреком к фильму «Онегин». Его режиссер Сарик Андреасян заявил, что ему было важно, чтобы ролик выглядел как часть картины. Поэтому его снимали в исторических декорациях, а Леонид Агутин исполнил песню в халате, в котором снимали Онегина.

«Самое главное в данном клипе, на мой взгляд, — его энергетика», — заявил режиссер фильма Сарик Андреасян в беседе с РИА Новости.

В фильме приняли участие следующие актеры: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Владимир Вдовиченков, Лиза Моряк, Татьяна Сабинова, Алексей Гришин, Алена Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие.

Картина выйдет в прокат 7 марта 2024 года.

Ранее Леонид Агутин обратился к проживающей в США дочери. Подробности читайте в этой статье.