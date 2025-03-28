«Я спросил, он кивнул»: Стас Костюшкин объяснил причину конфликта с Сергеем Жуковым из-за песни

Певец Стас Костюшкин объяснил причину конфликта с коллегой – Сергеем Жуковым. Напомним, 53-летний исполнитель представил песню «Капают слезки», которая оказалась похожа на хит солиста «Руки Вверх!». Костюшкин объяснил, что на просьбу взять его трек в свой музыкант кивнул.

Подробности узнал StarHit.

Костюшкин рассказал, что посетил премьеру фильма «Руки Вверх!». Жуков был окружен журналистами, и музыканты обменялись жестами.

«Проходя мимо, Серега был в толпе журналистов, я спросил: „Серега, я твой трек возьму в свой?“ И он кивнул. Ну, мне так показалось. Там много народу было… Но он кивнул головой, реально, да! И я подумал, ну, значит, согласился, все», - сказал Костюшкин.

Потом певец пытался созвониться с Жуковым, но у того были крупные концерты в «Лужниках», на «ВТБ Арене» - артист не брал трубку.

В песне Костюшкина звучит целый куплет из оригинала. Певец назвал композицию пародией на одноименный хит «Руки Вверх!». Трек полюбился слушателям, а конфликт между артистами, судя по всему, исчерпан, хотя ходили слухи, будто Жуков подал на коллегу в суд и требовал отовсюду удалить сингл.

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