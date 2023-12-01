«Я спаразитировала»: Лолита рассказала, кому обязана своим успехом

Певица Лолита Милявская призналась, что попала в топы чартов благодаря Инстасамке. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В Москве состоялся день рождения «Нового Радио». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и исполнительница хита «На Титанике». Артистка была в хорошем настроении и охотно общалась с прессой.

В беседе с журналистами Милявская призналась, что «спаразитировала» за счет молодой коллеги, с которой они записали песню. По словам Лолиты, Инстасамка стала инициатором сотрудничества.

«Она утром просыпалась и всегда пела «Титаник». Я за счет нее спаразитировала в чартах на первое место», — высказалась знаменитость.

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