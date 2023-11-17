Певица Лолита Милявская заплатит 2,8 млн рублей за сорванный концерт в Сургуте

Певица Лолита Милявская должна будет выплатить 2,8 миллиона рублей за сорванный концерт в Сургуте. Мероприятие должно было пройти еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса было отменено. При этом артистка получила аванс и отказалась возвращать деньги.

В итоге спор продолжился в Басманном районном суде Москвы. Как пишет StarHit, истец потребовал от исполнительницы хита «На Титанике» 3,5 миллиона рублей, полученных в результате «неосновательного обогащения».

Певица пыталась договориться с организаторами о переносе концерта на другие даты, однако компания, с которой был заключен договор, перепродала права другим людям. В итоге спор растянулся на несколько лет, но его удалось урегулировать в суде. Обе стороны пришли к мировому соглашению.

Истец отказался от требований к ответчику о взыскании процентов в размере 514 580 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 26 тысяч, а также расходов, связанных с оплатой юридической помощи в размере 10 тысяч.

В свою очередь Лолита обязалась вернуть 2,8 миллиона рублей аванса в течение 20 дней с момента заключения мирового соглашения.

Ранее суд обязал актера Павла Прилучного выплатить бывшей жене, актрисе Агате Муцениеце 26,5 тысячи рублей в качестве компенсации за принудительное выселение из принадлежащей ей квартиры в Москве.