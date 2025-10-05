«Я совсем несчастливая»: Лариса Рубальская рассказала об одиночестве

Поэтесса Лариса Рубальская назвала себя несчастливой из-за одиночества. Об этом сообщает «Антенна — Телесемь».

У 80-летней Ларисы Рубальской не осталось близких людей — ее муж, брат и мать скончались, а у самой артистки не было детей. По словам поэтессы, с годами одиночество становится все более болезненным.

«Есть такие истории в жизни, в которых я совсем несчастливая: у меня нет детей, я одна. Да, я не нуждаюсь в деньгах, во внимании тоже. Но бывают дни, когда чувствую себя одиноко», — рассказала она.

Рубальская грустит, что многих ее подруг уже нет в живых и ей не с кем пообщаться. Однако настоящим спасением для нее стали дети брата Валерия, которые иногда навещают артистку.

«У меня был самый любимый человек на свете — мой брат Валерий. Светлана — его дочка, она доктор. У нее дети Артем и Маргарита, замечательные ребята, живут в моем дворе. Когда идут из школы, мама на работе, заходят ко мне пообедать. Это для меня просто радость из радостей. Что еще желать?» — заявляет она.

