«У нее появилось понятие, что я устарела»: Рубальская рассказала об отношениях с Аллегровой

Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская рассказала, в каких отношениях находится с певицей Ириной Аллегровой. В СМИ возникают слухи о конфликте между женщинами из-за отказа артистки исполнять хит «Угонщица». Рубальская в интервью StarHit призналась, что они дружили раньше, перестали сотрудничать, но вражды между ними нет.

«Никогда никакой войны не было. Мы очень хорошо и близко с ней дружили, общались», – поделилась поэтесса.

Она напомнила, что Аллегрову превозносили после исполнения таких хитов как «Угонщица», «Транзитный пассажир», «Сквозняки». Но время шло, и певица предпочла работать с другими авторами.

«Наверное, у нее появилось понятие, что я устарела, и она как-то отошла от исполнения моих песен. Я знаю, что иногда ее просят «Угонщицу» спеть, но она ни за что не хочет. У нее свои, другие авторы, у меня другие исполнители», – отметила Лариса Алексеевна.

Она добавила, что считает Ирину Аллегрову хорошим, гостеприимным и хлебосольным человеком. По словам поэтессы, в одно время их общение приносило ей большую радость.

«Просто жизнь так устроена, что люди размагничиваются, это с нами и произошло. Никакой вражды между нами нет, только хорошие воспоминания, и я ей желаю всего благого», – заключила собеседница издания.

