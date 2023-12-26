«Я совсем не такая в жизни»: Ксения Бородина ответила критикующим ее фанаткам

Телеведущая Ксения Бородина призвала фанаток, которые пишут ей злобные комментарии, остановить хейт. По ее мнению, женщины в принципе должны внимательнее относиться к своему же полу и вместо критики выказывать слова поддержки.

В личном блоге экс-ведущая «Дома-2» призналась, что ее обсуждают уже много лет, с самого начала карьеры. Первое время все придирались к ее внешности, ведь она имела лишние килограммы. «Масла в огонь» подливала и ее коллега на тот момент Ксения Собчак. Поэтому проще Бородиной было играть роль жертвы. По ее словам, она просто перестала всем доказывать что-то и начала принимать хейт.

Но и после того, как Ксения похудела и сменила имидж, ничего не изменилось. Из-за этого блогер недоумевает. Она отметила, что как-то подруга ей сказала, что люди ее буквально ненавидят. Сама же Бородина не понимает, как можно испытывать столь негативные чувства к человеку, которого не знаешь. «Я совсем не такая в жизни, вне камер», - подчеркнула телеведущая.

Также Ксения отметила, что в основном критика идет со стороны женщин, а не мужчин. «Хочется призвать женщин лояльнее относиться в данном случае не к противоположному полу, а к своему же, женскому, полу. Нужно быть солидарнее по отношению к другим женщинам», - поделилась Бородина.

Ранее Ксению Бородину раскритиковали в Сети за роскошные подарки на 8-летие дочери.