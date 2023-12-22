Ксению Бородину раскритиковали в Сети за роскошные подарки на 8-летие дочери

Телеведущая Ксения Бородина подверглась критике после того, как показала подарки, подготовленные на день рождения младшей дочери. Каждый год экс-звезда «Дома-2» радует своих девочек роскошными сюрпризами, и это, как правило, не нравится ее поклонникам.

Теона отметила восьмилетние, и к этому событию ее мама хорошо подготовилась. С самого утра она начала одаривать ее подарками. Украсив дом серебряными шарами, Ксения упаковала ювелирные украшения для именинницы – серьги и цепочку. А также и другие презенты - огромный набор кукол LOL, брендовую сумку, одежду и новый iPhone.

«Я твоя мама, люблю тебя до неба и обратно, я всегда с тобой и сердцем и душой. Хочу, чтобы у тебя было все, что ты пожелаешь», - обратилась Бородина к Теоне в блоге.

Поклонники же Ксении пришли в негодование от того, сколько телеведущая потратила денег на подарки. В комментариях пользователи массово возмутились, что уже в восемь лет девочка получает такие дорогие вещи.

Впрочем, Бородина каждый год сталкивается с негативом, но прекращать радовать своих детей не собирается. Она признавалась, что не видит ничего плохого в том, чтобы у ее дочерей было все самое лучшее. Тем более, что их мама может себе это позволить.

Ранее бывший муж Ксении Бородиной рассказал о тайном договоре с телеведущей.