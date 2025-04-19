«Я совсем не была готова к рождению ребенка»: Любовь Толкалина удивила признанием о личной жизни

Актриса Любовь Толкалина сделала откровенное признание о своей личной жизни. В интервью HELLO! экс-возлюбленная Егора Кончаловского заявила, что «совсем не была готова» к рождению дочери, и назвала себя «вообще не семейным человеком».

В 2001 году Любовь Толкалина родила дочь от Егора Кончаловского. На тот момент актрисе было чуть больше 20 лет, и она не была готова к появлению ребенка. Спустя годы артистка признается: она корит себя за то, что уделяла Марии недостаточно внимания, поскольку никогда не была «семейным человеком».

«Я провела весь период младенчества Маши на съемочной площадке, видимо, из-за чувства вины у меня действительно включился режим гиперопеки. Я много работала, мало времени уделяла ей. Я вообще не семейный человек. Моя юность пришлась на 90-е, своими глазами видела последствия развала страны. <…> Я понимала, что рассчитывать могу только на себя. Семья никогда не была у меня на первом месте, и я совсем не была готова к рождению ребенка…» — поделилась Любовь Толкалина.

Как оказалось, к рождению дочери был не готов и Егор Кончаловский. Тогда он был занят съемками, и времени на ребенка у него практически не оставалось.

«Я только окончила институт и была приглашена работать в театр. Для меня смерти подобно было засесть с ребенком дома. Егор тогда снимал легендарного „Антикиллера“. <…> Мы куда-то неслись, что-то снимали, где-то тусовались. <…> У нас первое время не было ни кроватки, ни коляски. Потом друзья подарили прогулочную коляску. И Маша спала в ней очень долго, потому что никак не находилось времени поехать в „Детский мир“ и купить все необходимое», — рассказывала актриса.

Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский состояли в незарегистрированном браке с 1996 года и объявили о расставании в 2017 году. У пары есть 23-летняя дочь Мария.

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