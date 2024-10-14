«Люба — обиженная женщина»: почему Кончаловский не женился на Толкалиной после 20-ти лет отношений

Режиссер Егор Кончаловский вспомнил об отношениях с актрисой Любовью Толкалиной и их расставании. Несмотря на то, что они были вместе 20 лет, в ЗАГС постановщик возлюбленную так и не повел. И после разрыва, по словам Кончаловского, экс-избранница обиделась на него.

О расставании Егора и Любови стало известно в 2017 году. Никаких скандалов не было, но дружбу им все равно не удалось сохранить. Режиссер признался, что в данном случае для него не важно – был у них брак или нет. Они были вместе много лет и были семьей.

«Ты можешь быть женатым и расставаться как свинья, и неженатым — и при этом уйти нормально. Мне кажется, что мы нормально расстались, но все равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну что ж поделать. Так бывает», - поделился постановщик в интервью на Центральном телевидении.

Спустя несколько лет после расставания с Толкалиной Кончаловский все-таки женился на юристе Марии Леоновой. Он заявил, что это было правильным решением, так как у него стало много детей.

«Мне нужно было, не дай Бог, что со мной случится, чтобы они были защищены. Официальный брак в этом смысле более уместен», - рассказал режиссер.

Ранее Любовь Толкалина снялась в маске, которую ей подарил Егор Кончаловский.