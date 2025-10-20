«Я сохранила свое лицо»: жена певца Natan решилась на откровение спустя год после его измен

В прошлом году рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) изменил жене сначала с Валерией Чекалиной, а затем с Бьянкой в телевизионном шоу. Супруга исполнителя Анастасия Швецова смогла его просить и заявила, что вышла достойно из ситуации.

«Я сохранила свое лицо — прежде всего перед собой. Для меня прощение — не слабость. Мы не были вместе долго, и мое решение вернуться было не слепым доверием, а ответом на реальные поступки», — отметила супруга звезды.

Анастасия назвала женским достоинством умение видеть все ясно, сохранять уважение к себе и действовать из внутренней силы при любом исходе.

Напомним, что ранее рэпер Natan сообщил о примирении с супругой. Музыкант признался, что Анастасия простила ему измены. По его словам, вместе с женой они взвесили все «за» и «против» и приняли решение в пользу семьи.

Также недавно Анастасия Швецова сломала ногу во время отдыха за границей и попала в больницу.