Супруга рэпера Natan попала в больницу во время отдыха за границей

Супруга рэпера Natan Анастасия Швецова попала в больницу во время совместного отдыха. Об этом сам исполнитель рассказал в своем аккаунте в соцсети.

Дизайнер Анастасия Швецова сломала ногу, когда вечером вышла в магазин за покупками. Подробности рэпер раскрывать не стал.

«Всем доброе воскресное утро, мы находимся в больнице. Этот человек вчера пошел ночью в магазин, сегодня очнулся — гипс», — сказал артист.

При этом жена певца получила травму незадолго до вылета звездной пары в Россию. Рэпера с супругой ожидал восьмичасовой перелет с пересадками.

«Нам скоро вылетать, чемоданов туча, тут еще один чемодан просто», — пошутил Natan.

Напомним, что ранее рэпер Natan сообщил о примирении с супругой. Музыкант признался, что Анастасия простила ему измены. По его словам, вместе с женой они взвешали все «за» и «против» и приняли решение в пользу семьи.

Ранее мы писали о том, что актриса сериала «Девочки» Дженни Моллен попала в больницу в результате попытки похудеть. Ее госпитализировали после инъекции жиросжигающего препарата.