Вырос красавцем: в Сети обсуждают возмужавшего сына Булановой от Радимова

В Сети появилось свежее фото 17-летнего сына певицы Татьяны Булановой, которого она родила в браке с Владиславом Радимовым. Пользователи отметили, что молодой человек очень возмужал.

За последний год наследник артистки сильно изменился. Кроме того, что он стал выглядеть старше, обновился и его цвет волос. Теперь Никита стал блондином. В личном блоге он поделился новым снимком. Он запечатлел свой образ в зеркале.

По мнению поклонников, юноша становится настоящим красавцем. В комментариях его внешности сделали немало комплиментов. Также фанаты подметили, что Булановой не нужно переживать из-за сына, так как он сможет легко найти себе возлюбленную.

Напомним, что летом этого года отец Никиты вновь женился. Это уже третий брак Радимова. Новой женой спортсмена стала предпринимательница Анастасия Кулешова. К слову, сын футболиста церемонию пропустил. По слухам, его отношения с отцом не складываются.

Ранее Татьяна Буланова заявила, что молодой муж предлагал ей усыновить ребенка.