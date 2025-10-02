«Я со своей второй половиной останусь»: Елена Товстик нашлась в Дубае и сделала заявление о Дибровой

Улетевшая из России после скандального развода Елена Товстик нашлась в Дубае у пластического хирурга, с которым собиралась судиться блогер Виктория Боня.

Товстик нуждалась в коррекции груди из-за разорвавшегося импланта, она долго не могла определиться с клиникой, и, вероятно, в итоге сделала операцию по бартеру, так как снялась в рекламном ролике оперирующего в Дубае украинского врача.

«Я приняла решение, я лечу в Дубай именно к этому доктору. Это моя жизнь, моя мечта, и я заслужила ее. Я же родила шестерых детей, почему на мне нужно экономить?» - заявила Елена в видеоролике, на который обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

Теперь уже бывшая жена миллиардера Романа Товстика также высказалась о разлучнице, экс-супруге телеведущего Дмитрия Диброва Полине.

«Я не хочу, чтобы мои дети росли в той семье с любовницей. Приходит на все готовое у одному, ко второму пришла на все готовое. Они не будут 100 процентов вместе. Пелена с глаз спадет, а я со своей второй половиной останусь и буду жизни радоваться», - выразила уверенность Товстик.

Напомним, Мама Виктории Бони летом прошлого года оказалась жертвой пластической хирургии. Женщине неудачно сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Боня хотела подать в суд на хирурга Максима Иванчука, чтобы тот выплатил компенсацию в виде 195 миллионов рублей, однако вскоре скандал замяли из-за примирения сторон.

Ранее светская львица Алена Кравец заявила, что Полина Диброва и ее любовник Роман Товстик активно готовятся к свадьбе. Они могут устроить пышное и богатое торжество в 2026 году.