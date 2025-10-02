«Свадьба обязательно будет»: Полина Диброва и Роман Товстик могут пожениться в следующем году

Полина Диброва и ее любовник Роман Товстик официально расторгли свои браки и теперь активно готовятся к свадьбе. Такое мнение высказала светская львица Алена Кравец.

По ее словам, сейчас на Рублевке, где проживают все участники скандальной истории, только об этом и говорят.

«Свадьба обязательно будет, причем более пышная и богатая, чем была у каждого из них. Они обязательно покажут недругам и завистникам, что счастливы и любимы. По моим данным, торжество случится в будущем году», - заявила Кравец в беседе с Teleprogramma.org.

Алена также выразила уверенность, что по-соседски будет приглашена на торжество и как раз успеет сшить платье подруги невесты.

Напомним, брак миллиардера Товстика продлился 22 года, у пары шестеро детей. Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября после 16 лет совместной жизни, у них трое сыновей.

Ранее Диброву и Товстика заметили в аэропорту Стамбула. Они уже не скрывают своих чувств и выглядят счастливыми. По некоторым данным, в Турции Полина будет присутствовать на корпоративном мероприятии Романа в качестве его возлюбленной.