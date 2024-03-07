«Я со своей страной»: лишенная гражданства Литвы Илзе Лиепа поклялась в верности России

Балерина Илзе Лиепа прокомментировала новости о лишении гражданства Литвы. Народная артистка РФ заявила, что остается с Россией и ее президентом.

Лиепа уверена: решение о лишении гражданства Литвы неслучайно приняли во время предвыборной кампании. Но 60-летняя балерина сделала свой нравственный выбор.

«Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать», — цитируют ее РИА Новости.

Гражданство Литвы балерина получила в порядке исключения в 2000 году, когда страной руководил Валдас Адамкус. Много лет она выступала в Большом театре с литовским танцором Пятрасом Скирмантасом.

Но нынешний президент балтийской республики Гитанас Науседа принял решение лишить Лиепу гражданства Литвы из-за поддержки России. Соответствующий указ он подписал 7 марта. Власти страны увидели угрозу безопасности в действиях и высказываниях артистки.