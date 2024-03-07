Президент Литвы лишил балерину Илзе Лиепу полученного в 2000 году гражданства

У балерины Илзе Лиепы отобрали гражданство Литвы. Соответствующее решение принял президент балтийской республики Гитанас Науседа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-аташе страны Ридаса Ясулёниса. По его словам, Науседа «согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства». Причина данного шага – поддержка балериной России.

В Литве увидели угрозу безопасности в действиях и высказываниях Лиепы.

Напомним, балерина получила литовское гражданство в 2000 году при президенте Валдасе Адамкусе. Оно было выдано в порядке исключения. Литва учла тот факт, что балерина много лет выступала в Большом театре с литовским танцором Пятрасом Скирмантасом.

Гражданство, которое ей дали, предполагает, что человек не лишается другого подданства. При этом потомки автоматически становятся гражданами Литвы. Литовский паспорт дает право беспрепятственного въезда и бессрочного пребывания, также гражданин может участвовать в выборах.

Ранее концертный директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан ответил на вопрос о наличии у артистки гражданства США. По словам представителя, она никогда не получала американский паспорт.