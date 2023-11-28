«Мы с ним очень подружились»: Собчак высказалась об отношениях с Моргенштерном*

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала последнее интервью с рэпером Моргенштерном* (признан иноагентом на территории РФ). Она рассказала, что подружилась с музыкантом.

Светская львица сравнила прошлое и нынешнее интервью Алишера* (настоящее имя музыканта). По ее словам, оно «идеально» с профессиональной точки зрения и доказывает, как рэпер изменился. Собчак отметила, что он очень сильно подготовился к встрече.

Она отметила, что только глупый человек откажется от интервью с серьезным интервьюером. Собчак добавила, что никто не может просто «замочить» умного человека.

«Вот мне можно задавать любые вопросы, я не табуирую. Другое дело, что я не на все отвечу», — рассказала она в разговоре с News.ru.

Ранее Собчак встретилась со своим экс-любовником Джабраиловым на интервью-свидании. Сама журналистка призналась, что ждала негатив, приглашая бывшего, но ей было интересно с ним пообщаться.

*(признан иноагентом на территории РФ)