«Я смогла снять однокомнатную квартиру»: Рудова раскрыла, сколько получила за съемки в «Татьянином дне»

Актриса Наталья Рудова обрела широкую популярность после участия в съемках сериала «Татьянин день», в котором она сыграла соперницу главной героини. Несмотря на успешность проекта, начинающая на тот момент артистка не получала больших денег в отличие от других его участников.

Как передает StarHit, звезда дала интервью Мариям Тилляевой. В нем она раскрыла то, что было скрыто от глаз телезрителей в «Татьянином дне». Так, по словам Рудовой, крупные гонорары ей не платили. Наоборот, актриса утверждает, что получала меньше всех на площадке.

Наталья начинала со ставки 200 долларов за смену. А к концу проекта эта сумма выросла в два раза. Ничего дорогого Рудова за это время себе не приобрела.

«Я ничего не собрала с этого проекта, хотя очень многие купили себе по квартире. Нет, я смогла снять себе однокомнатную квартиру и жить в ней отдельно, а до этого я снимала кровать в зале у бабушки», — заявила актриса.

Ранее Наталья призналась, что ей тяжело даются любовные сцены. Каждый раз, по словам звезды, ей приходится перебарывать себя.