НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 июля 2025, 17:33
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«Целую мужика, к которому ничего не испытываю»: Наталья Рудова призналась, что ей тяжело даются любовные сцены

Наталье Рудовой приходится преодолевать себя, чтобы играть в любовных сценах.
«Целую мужика, к которому ничего не испытываю»: Наталья Рудова призналась, что ей тяжело даются любовные сцены

© AA / ABACA / Abaca / East News

Актриса Наталья Рудова сделала признание касательно своей профессии. Звезда сериала «Татьянин день» заявила, что ей крайне тяжело даются любовные сцены на съемочной площадке.

Рудова поделилась новой информацией о себе в беседе с журналистами Пятого канала. Наталья заявила, что на съемках фильмов или сериалов, где есть любовная или постельная сцены, ей приходится преодолевать себя. Близость с мужчинами в кадре дается актрисе тяжело. Все остальное, что касается кино, не тревожит знаменитость.

«Во всех любовных сценах я всегда себя преодолеваю, потому что целую мужика, к которому ничего не испытываю. Мне тяжело. Но я себя всегда одолеваю. Все остальное не так сложно», — рассказала Наталья.

Ранее Рудова призналась, что сталкивалась с домогательствами. К актрисе приставал режиссер еще в начале ее карьеры.