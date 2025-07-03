«Целую мужика, к которому ничего не испытываю»: Наталья Рудова призналась, что ей тяжело даются любовные сцены

Актриса Наталья Рудова сделала признание касательно своей профессии. Звезда сериала «Татьянин день» заявила, что ей крайне тяжело даются любовные сцены на съемочной площадке.

Рудова поделилась новой информацией о себе в беседе с журналистами Пятого канала. Наталья заявила, что на съемках фильмов или сериалов, где есть любовная или постельная сцены, ей приходится преодолевать себя. Близость с мужчинами в кадре дается актрисе тяжело. Все остальное, что касается кино, не тревожит знаменитость.

«Во всех любовных сценах я всегда себя преодолеваю, потому что целую мужика, к которому ничего не испытываю. Мне тяжело. Но я себя всегда одолеваю. Все остальное не так сложно», — рассказала Наталья.

Ранее Рудова призналась, что сталкивалась с домогательствами. К актрисе приставал режиссер еще в начале ее карьеры.