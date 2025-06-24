«Я случайно увидел это смс»: Илья Резник рассказал, почему перестал общаться с Пугачевой

Поэт Илья Резник рассказал, что перестал общаться с певицей Аллой Пугачевой после ее смс. В сообщении артистка назвала народного артиста России трусом и предателем.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Больше года назад случилась одна история, после которой наше общение прекратилось окончательно», - поделился Резник.

Он сообщил, что хотел поздравить Пугачеву с днем рождения по смс – собирался написать четверостишие о том, что их пути разошлись. Однако в кафе встретил актера Стаса Садальского – тот предложил записать стих на камеру.

«Я же не знал, что у них там какие-то флешмобы бывают. У них было, как мне сказали, какое-то задание записать поздравление Алле ото всех уехавших, хотя я-то никуда не уезжал. Стас выложил утром видео в соцсети. Хотя просто обещал отправить ей. И, конечно, случилась очень неприятная история», - рассказал Резник.

После этого жене поэта стали писать и звонить ветераны СВО – они были недовольны, что Резник поздравил жену иноагента с праздником. Песенник говорит, что за это пришлось объясняться, «как мальчику».

Пугачева в ответ на шумиху вокруг поздравления Резника написала смс, в котором оскорбила автора своих песен.

«Она на следующий день после моего комментария в «МК» по поводу этой ситуации прислала мне сообщение, что я – трус и предатель… Я случайно увидел это смс-сообщение у Иры в телефоне только спустя долгое время… Алла в том сообщении еще написала, что останется великой певицей, а мне посоветовала «написать для себя молитву и доживать свою жизнь лицемерную, как удобненько», - рассказал Резник.

Он добавил, что ни на кого не держит зла и простил все обиды и неблагодарность, нанесенные певицами. Резник назвал такие случаи мелочью.

Ранее он перечислил самых благодарных артистов российской эстрады.