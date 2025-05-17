Поэт Илья Резник перечислил самых благодарных артистов российской эстрады

Илья Резник на протяжении нескольких десятилетий сочиняет песни для звезд российской страды. Поэт назвал самых благодарных, по его мнению, артистов.

Благодарным народный артист назвал композитора Владимира Преснякова, с которым он записал большой цикл песен: «Стюардесса», «Странник» и другие. Всего им удалось совместно сделать «запас» из около 10 композиций, заключил Резник.

«Сосо (Павлиашвили — прим. «Страсти) — благодарный. Эдита Пьеха — благодарная. Сенчина, Сережа Захаров — это, правда, другая гвардия. Женя Мартынов, с которым мы написали «Яблони в цвету», «Я тебе весь мир подарю», — пояснил поэт в разговоре с mk.ru.

Илья Рахмиэлевич добавил, что, если наши попсовики получают песню с драматургией, в которой есть сердце автора, они сразу вырастают. По словам Резника, звезду делает сердце поэта и композитора, даже если оно вложено в уста среднего артиста. Даже в этом случае происходит моментальный рост, заключил Резник.

87-летний поэт сокрушается, что не все звезды помнят, кому благодарны своим успехом, но продолжать эту тему он не стал.

Ранее Илья Резник расплакался, услышав написанную им песню «Дети войны» во время пресс-конференции.