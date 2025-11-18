«Я слишком меркантильная, а Володя мало зарабатывал»: экс-возлюбленная бросила больного Левкина из-за денег

Бывшая гражданская жена Владимира Левкина откровенно рассказала об отношениях с певцом. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ Алиса Яровская призналась, что бросила уже больного раком артиста из-за денег.

Экс-солист группы «На-На» познакомился с будущей избранницей в середине нулевых, когда переживал разрыв со второй супругой. По словам Алисы Яровской, они проводили время вместе и «болтались по артистическим тусовкам». В 2003 году у Владимира Левкина обнаружили рак, и возлюбленная была с ним рядом и поддерживала в тяжелый период. Однако через семь лет пара неожиданно распалась. Модель объясняет: ее не устраивало, что певец недостаточно хорошо зарабатывал.

«Я слишком меркантильная женщина, а Володя маловато зарабатывал. Есть какой-то уровень жизни, который мне комфортен, ниже которого я бы не хотела опускаться», — призналась экс-возлюбленная Владимира Левкина.

Для музыканта разрыв стал настоящим ударом, и Алиса Яровская это осознавала, но не могла поступить иначе – ей не хотелось обманывать избранника: «Я не могла же продолжать отношения, просто чтобы пощадить, не причинять боль, жить с чувством вины». После расставания Владимир Левкин встретил четвертую жену Марину, с которой прожил до самой смерти.

«Я так была рада, что она у него все-таки есть, и это не я в итоге. Хорошо, что он был счастлив и любим, и обихожен все эти годы», — отметила Алиса Яровская.

Что касается бросившей артиста Оксаны Олешко, то модель убеждена: ее не стоит обвинять в предательстве больного человека. «Не знаю, насколько можно ее обвинять в том, что она бросила больного. Ее излишне демонизируют. Она взяла больного. Она вышла замуж за человека с таким диагнозом. И какое-то время с ним жила. Но то, что супруги расходятся, такое бывает», — заявила бывшая гражданская супруга музыканта.

Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы певец боролся с раком лимфатической системы.

