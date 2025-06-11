«Он все равно рядом»: как вдова Владимира Левкина нашла в себе силы жить дальше

Со дня смерти солиста группы «На-На» Владимира Левкина прошло чуть меньше года. Шестого июня ему бы исполнилось 58 лет, и семье певца впервые пришлось отмечать его день рождения без него. В беседе с программой Пятого канала «Светская хроника» вдова артиста Маруся Левкина рассказала, как ей живется после ухода ее мужа из жизни.

Вдова музыканта отметила, что ее супруг меньше всего хотел бы видеть ее слезы. Поэтому ей приходится держаться и искать в себе силы жить дальше. Она добавила, что даже в первые дни после его смерти она не могла позволить себя расклеиться и опустить руки.

«Я просто жена Владимира Левкина. Я всегда хотела для него выглядеть хорошо. И я думаю, что он же все равно рядом. Я не могу подвести своего парня любимого. Сейчас, может быть, так, с улыбкой говорю, шутя, но в этом правда истина», — поделилась вдова.

Этими словами она поставила на место недовольных поклонников артиста, которые после его похорон обратили внимание, что супруга певца во время панихиды выглядела слишком красиво. Кроме того, она даже улыбалась. И кто-то задавался вопросом: как она может радоваться в такой печальный день?

Но как бы ей не было трудно, продолжает Маруся Левкина, каждый день ей приходится вставать, приводить себя в порядок и заниматься обычными вещами. Кроме того, по ее словам, настоящим спасением для нее стала их с Владимиром младшая дочь, 12-летняя Ника. И вдова не хочет, чтобы девочка страдала еще больше.

«Она и так видит мои слезы, мои самые страшные минуты отчаяния. Но она и видит другую сторону моего состояния, когда я все время нахожу силы улыбаться, петь, жить завтрашним днем, жить сегодня», — отметила Левкина.

Вдову поддерживает и старшая дочь артиста от первого брака — Виктория. Общая потеря близкого человека сплотила семью.

«Осознание приходит позднее. Когда папа мне один из первых звонил в Новый год, а тут не позвонил. Когда он мне все время на все мои социальные сети отвечал везде какими-то комментариями, эмоциями, а сейчас этого не происходит», — поделилась старшая наследница певца.

Сейчас родные артиста совместно продумывают дизайн памятника Владимира Левкина. Сославшись на желание самого артиста, они рассказали, что хотят установить на его могиле гитару вместо обычной могильной плиты.

Более того, вдова поделилась, что поклонники Владимира предлагали ей создать музей имени экс-солиста группы «На-На». Однако она отказалась от этой идеи, поскольку сам ее супруг не оценил бы этот проект.

«Мне кажется, и Володя сам бы был против, потому что он был такой человек не прошлого, он всегда был человек будущего. И каждый раз, когда его кто-то возвращал в воспоминания: „Расскажите, как это было в девяностые?“, ему так тяжело было в это все возвращаться. Не потому, что там было плохо или как-то. Ему просто было интересно здесь и сейчас и что будет дальше», — объяснила вдова исполнителя.

Ранее мы писали о том, как младшая дочь певца Ника Левина вместе с мамой собиралась поехать в зону боевых действий.