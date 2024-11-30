«Я слезами могу студию залить сейчас»: SHAMAN рыдает после развода и смерти друга

В сентябре этого года SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) объявил о разводе с женой Еленой. Артист тяжело пережил расставание с супругой, на которое он решился из-за плотного гастрольного графика. Только исполнитель хита «Встанем» пришел в себя, случилось новое горе: умер его пресс-секретарь и близкий друг Антон Коробков-Землянский. Певец рассказал, как справился с тяжелым периодом в жизни.

33-летний Ярослав не скрывает, что испытал очень сильные эмоции, с которыми было не так просто справиться. Но все-таки он нашел силы, чтобы двигаться дальше.

«Это всегда больно, всегда непросто, отрывается с кожей. Простите, но я слезами могу студию залить сейчас. Такие виражи эмоциональные за два месяца», — рассказал он в эфире шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Артист ушел с головой в творчество, чтобы преодолеть непростой период в жизни. В ближайшее время он порадует поклонников новыми композициями. Дронов готов представить слушателям не только патриотические песни, но и лирические.

SHAMAN был дважды в браке. С первой супругой, учительницей пения Мариной Рощупкиной, он прожил четыре года. У них есть дочь Варвара, которой сейчас 10 лет. В 2017 году артист женился на Елене Мартыновой. В сентябре Дронов объявил о разводе с ней.

По слухам, исполнитель уже нашел новую любовь. Предположительно Ярослав готовится сделать предложение девушке с двумя детьми.