Собирается вновь жениться? В Сети обсуждают скорую помолвку певца SHAMAN

Появилась информация, что певец SHAMAH собирается сделать предложение возлюбленной. Об этом сообщил источник Telegram-канала «Антиглянец».

По данным канала, после развода артист уже готов вновь расстаться со статусом холостяка. Предположительно, со своей избранницей он познакомился на концерте, который организовал отец этой самой девушки. Также отмечается, что у нее есть двое детей от предыдущим отношений.

К слову, сам SHAMAN слухи о личной жизни не комментирует. Сейчас он погружен в работу, поэтому не афиширует, есть ли у него возлюбленная или же нет.

Одно время певца подозревали в романе с коллегой Соей. Артисты вместе играли в опере про князя Владимира. Однако SHAMAN это не подтверждал. Он лишь говорил, что, когда в театре заканчиваются романы, то нужно распускать труппу.

Ранее мама певца SHAMAN высказалась о кожаных штанах сына, в которых он часто выступает на концертах. Она пошутила, что сама их сшила.