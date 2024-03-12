«Я слегка недоразвитая, мне кажется»: Татьяна Буланова раскрыла, как ее называет молодой муж

Певица Татьяна Буланова призналась, что считает себя «слегла недоразвитой». По ее словам, она чувствует себя так из-за молодого мужа Валерия Руднева, который любит называть ее «мой ребеночек».

В 2023 году исполнительница вновь отправилась под венец и заключила брак с предпринимателем, который на 19 лет младше нее. Роман Татьяна не скрывала и открыто говорила о том, что ей все равно на разницу в возрасте. И спустя время артистка не разочаровалась в избраннике. Она отметила, что Валерий, хоть и моложе, но намного мудрее нее.

«Валера называет меня «мой ребеночек», человек, который на 19 лет младше. Я слегка недоразвитая, мне кажется. Поэтому мне повезло, у меня муж молодой», — поделилась Буланова в шоу «Ханга ПРО».

Татьяна рассказала, что в ее новом браке царят гармония и взаимопонимание. А все слухи, что ходят вокруг их пары, не являются правдой. Так, они вовсе не собираются разводиться, а иногда живут в разных городах из-за работы Руднева. Тем не менее, даже в отсутствие мужа дома певица не смотрит на других мужчин. Особенно на женатых. Она призналась, что для нее их даже не существует.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что больше всего ценит в муже.