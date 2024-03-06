«Самое притягательное»: Татьяна Буланова призналась, что больше всего ценит в муже

Певица Татьяна Буланова заявила, что знает пароли мужа Валерия Руднева, но при этом не заглядывает в переписки. Она призналась, что однажды в жизни был «неприятный» опыт.

«Я знаю все его пароли, он знает все мои пароли. Телефоны никто не прячет, и это здорово», - сказала Буланова сайту Kp.ru.

По ее словам, муж не дает поводов проверять телефон и переписки.

«Вообще мне кажется, что самое притягательно, харизматичное – это когда мужчина любит женщину и готов заботиться», - высказалась Буланова.

Она ценит, когда мужчина «перестает быть охотником, но оберегает женщину, которую добился». Буланова говорит так не только про свои отношения – она замечает подобные пары со стороны.

Размышляя о женском счастье, Буланова говорит, что ценит возможность воплощать в жизнь свои мечты. В личном плане для нее важно наличие человека, который «любит, понимает, уважает и всячески поддерживает». Она назвала мужа самым главным человеком после родителей и заявила, что мужчина должен быть единомышленником, другом и любовником. «Это все я больше всего ценю в своем супруге», - добавила артистка.

В своей нынешней семье Буланова не испытывает ревность и не боится, что чувства могут закончиться. По мнению исполнительницы, бороться за любовь глупо: либо она есть, либо прошла, размышляет певица.

Она призналась, что всегда жила с «гипертрофированным чувством собственного достоинства», и призвала прекращать общение с мужчиной, как только становится понятно, что отношение изменилось.

«Нужно себя уважать, любить, не терпеть, не унижаться», - считает певица.

Ранее артистка Лариса Долина поздравила Буланову с 55-летием и пожелала женского счастья.