«Я скучаю очень»: Ингеборга Дапкунайте заговорила о возвращении в Россию

Актриса Ингеборга Дапкунайте, уже довольно давно уехавшая из России, неожиданно призналась, что сильно скучает по Москве. При этом на данный момент она возвращаться все-таки не намерена, но и говорить «никогда» она не спешит.

Практически всю свою жизнь артистка сталкивается с эмиграцией. Она перебиралась из страны в страну, но довольно часто останавливалась в России. Однако события февраля прошлого года заставили ее вновь решиться на переезд, и далось ей это крайне непросто. «Эмиграция — это очень тяжелая штука», - призналась Дапкунайте.

На данный момент 60-летняя актриса живет в Европе и иногда связывается с российскими друзьями, но их общение складывается непросто из-за разных политических взглядов. Но Ингеборга все равно поддерживает с ними связь, так как не может просто перестать их всех любить.

«Я скучаю очень по Москве, но я скучаю по Москве, которой уже нет. Это бессмысленно», - грустит актриса.

Ранее стало известно, что Ингеборга Дапкунайте сейчас находится в Латвии. В Сети появилось новое фото артистки, на котором она предстала крайне исхудавшей в компании актера Максима Виторгана.