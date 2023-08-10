Остались одни глаза: босая Ингеборга Дапкунайте объявилась в Латвии

Актриса Ингеборга Дапкунайте объявилась в Латвии. Ее запечатлели на крыше дома босиком – артистка была в компании небезызвестных людей.

Кадры с Дапкунайте выложил в соцсетях Егор Бортник* (признан иноагентом на территории РФ) из группы Би-2. На фото он с женой стоит рядом с Дапкунайте и в компании актера, бывшего мужа журналистки Ксении Собчак Максима Виторгана.

Музыкант написал, что они провели уютный вечер, несмотря на дождь.

Поклонники подвергли критике внешность Дапкунайте. Некоторые отметили, насколько похудела актриса.

Известно, что она уехала из России больше года назад. С тех пор Дапкунайте не приезжала в Москву. Она отправилась к родственникам в Брюссель. Однако долгое время о знаменитости ничего не было слышно.

В конце 2022 года Дапкунайте выложила фото в соцсетях, но поклонники едва узнали актрису. Ее выдавала фирменная улыбка, в остальном внешний вид Дапкунайте сильно изменился. Интернет-пользователи писали, что она сильно постарела, а морщины – следствие новой жизни. Дапкунайте вынуждена много работать, но ее заработки за границей ниже, чем в России.

*признан иноагентом на территории РФ