«Я скучаю»: бросившая тяжелобольную мать Анна Заворотнюк заговорила о тоске

Не так давно стало известно, что дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк Анна приняла решение вместе с супругом переехать из России в Дубай. Поклонники ополчились против наследницы актрисы, заявив, что она тем самым бросает мать в сложной жизненной ситуации, но модель объяснила, что не могла поступить иначе.

Переезд с самого начала у Анны не задался. Она столкнулась не только с хейтом поклонников Анастасии Заворотнюк, но и проблемами с поиском жилья. Девушка рассказала, что из-за того, что большое количество россиян решили перебраться в ОАЭ, теперь взлетели цены на аренду квартир. Кроме того, дочь знаменитой актрисы оказалась неподготовлена к резкой смене климата. Дело в том, что зима в Дубае хоть и теплая, но зато ветреная, и Анна очень быстро заболела. Об ухудшении состояния здоровья модель рассказала подписчикам в личном блоге.

Сейчас наследница артистки уже поправилась, однако радости от переезда она до сих пор не испытывает. Анна призналась, что сильно скучает по России и по снежной зиме.

«Никогда не думала, что скажу это, но я скучаю по снежной зиме! Поймите меня правильно, я конечно же влюблена в жизнь под теплым солнцем и пальмами. Просто есть что-то очень родное и очень особенное в уютной, морозной и такой родной зиме», - написала Заворотнюк на своей странице в социальной сети.

Отметим, что с отъездом Анны из страны забота о ее тяжелобольной маме легла полностью на плечи Петра Чернышева. Он постоянно работает, чтобы обеспечивать лечение супруги в элитной онкологической клинике. Но недавно стало известно, что несмотря на все старания фигуриста, у актрисы копятся долги. И налоговая уже требует с нее довольно больших выплат.