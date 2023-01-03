Налоговая служба требует с онкобольной Анастасии Заворотнюк выплаты огромных долгов

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» вот уже несколько лет тяжело больна. В 2018 году ей поставили диагноз – рак головного мозга. С тех пор каждый день Анастасия Заворотнюк борется за свою жизнь. По мнению врачей, у актрисы есть шансы на выздоровление, и прекращать лечение никак нельзя. Но оно, к сожалению, стоит недешево. Обеспечивает всю семью и содержит больную супругу сейчас только Петр Чернышев. Фигурист много работает, чтобы покрывать счета, однако долги все равно накапливаются.

Налоговая служба насчитала, что за несколько лет Анастасия Заворотнюк задолжала им 150,9 тысяч рублей. В эту сумму вошли: транспортный налог, платеж за землю, штрафы, пени и страховые взносы. Причем некоторые неуплаты тянутся еще с 2014 года, и дела уже были переданы судебным приставам.

Впрочем, налоговая сейчас меньше всего волнует семью актрисы. С сентября Анастасия содержится в элитной онкологической клинике, лечение и проживание в которой обходится очень дорого. Петр Чернышев за новогодние праздники должен получить гонорар в размере трех миллионов рублей за участие в шоу Татьяны Навки. И все деньги вновь уйдут на реабилитацию супруги.

К слову, фигуристу сейчас очень нелегко приходится в эмоциональном плане. К нему постоянно пристают журналисты, пытаясь выведать, что происходит с Анастасией Заворотнюк, и из-за этого у него уже стала появляться мания преследования. Теперь Петр все реже появляется на публике и только работает, после чего спешит к больной жене.