«Я скинула половину тебя»: Анфиса Чехова раскрыла, как ей удалось похудеть на 30 кг

Телеведущая Анфиса Чехова всегда отличалась пышной фигурой. Но недавно ей удалось похудеть сразу на 30 кг. Звезда рассказала, как избавилась от лишних килограммов.

Анфиса Чехова стала гостьей программы «Шоу Воли» на ТНТ. Ведущий Павел Воля вспомнил, как виделся с телеведущей в несколько лет назад. Тогда она страдал от лишнего веса.

«Я скинула половину тебя — 30 килограммов. Секрет, который я рассказываю всем женщинам: силы воли не было в этом похудении», — пояснила она.

Телеведущая не насиловала себя диетами и спортом. Она занималась психологическими и духовными трансформациями. Чехова считает, что нужно перестать хотеть похудеть — отказаться от этой навязчивой идеи.

В 2014-2016 годах вес телеведущей составлял почти 100 килограммов. Она рассказывала, что тогда была счастлива в отношениях и любила вкусно поесть. Но не всегда чувствовала себя привлекательной и была зависима от общественного мнения.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, что ее сын сблизился с новой женой своего отца и даже стал называть ее второй мамой.