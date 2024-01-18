Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, как сын принял новую жену отца

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что ее сын сблизился с новой женой своего отца и даже стал называть ее второй мамой. Сама артистка тоже хорошо относится к избраннице бывшего мужа и даже радуется, что ребенок смог ее принять в семью.

После развода с Чеховой Гурам Баблишвили вновь женился. В 2021 году он вступил в брак с девушкой по имени Юлия, которая младше него на 13 лет. Новая супруга довольно быстро смогла наладить связь с сыном мужа от первого союза. Мальчик нередко приезжает к семье папы в Грузию и проводит время с мачехой.

«Соломон даже недавно мне сказал… Сейчас, наверное, екнут сердечки у мамочек. Он сказал: «Хорошо, что у меня две мамы: Юля и ты», - призналась Чехова в Rutube-шоу «Злые языки».

К слову, Анфиса отзывается о новой избраннице бывшего лишь с положительной стороны. Она считает девушку замечательной и радуется, что у пары все хорошо. Также она благодарна за то, что Юлия с теплотой относится к Соломону, несмотря на то, что он ей не родной.

Напомним, что, в отличие от Гурама, телеведущая после развода пока вновь не вышла замуж. Однако несколько месяцев назад она начала встречаться с новым бойфрендом. Пока у них все только начинается, поэтому она еще не готова представить его ни сыну, ни публике.

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