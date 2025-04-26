«Я скажу: „Ты понимал, чья это дочь?“»: Анастасия Волочкова готовит провокацию на свадьбе Ариадны

26 апреля в Санкт-Петербурге проходит свадьба единственной дочери Анастасии Волочковой. Однако не все так безоблачно: балерина готовит провокацию и намерена серьезно поговорить с избранником Ариадны. Об этом пишет StarHit и публикует соответствующие кадры.

Как оказалось, 19-летняя Ариадна и ее возлюбленный Никита предпочитают скрывать личную жизнь от общественности и отказываются общаться с прессой. Анастасия Волочкова возмущена подобным решением пары: она напоминает, что молодой человек знал, кого берет в жены. Именно поэтому танцовщица собирается серьезно поговорить с мужем дочери.

«Я хочу сказать ее жениху Никите, и сегодня обязательно скажу: „Дорогой Никита, ты когда в невесты брал Ариадну, ты понимал, чья это дочь?“ Если идут разговоры о том, что они непубличные люди, тогда надо было брать Машу с Уралмаша», — заявила Анастасия Волочкова.

Даже несмотря на то, что Ариадна решила сменить фамилию, артистка отметила: «Она на всю жизнь останется дочерью Волочковой».

Напомним, для свадебной церемонии был выбран Тронный зал особняка И.К. Мясникова в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, Ариадна и Никита обручились еще в Москве, а на днях обвенчались. Сначала молодожены отметят бракосочетание с Анастасией Волочковой, ее матерью и другими родственниками и друзьями. Затем пара соберется на семейном празднике с отцом девушки Игорем Вдовиным и его женой.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова прокомментировала свои скандальные высказывания о разводе дочери: «Это просто ересь».