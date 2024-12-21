«Идеальный отпуск глазами жены»: 41-летний Тимати намекнул, что женился

Рэп-исполнитель и бизнесмен Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, намекнул, что узаконил отношения со своей возлюбленной, моделью Валентиной Ивановой.

В своем блоге 41-летний артист опубликовал шуточный пост с фотографией унитаза, размещенного в горах за стеклянной ширмой.

«Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены», — подписал снимок Тимати.

Никаких сообщений о предстоящей свадьбе музыкант ранее не делал. Его возлюбленная, которая активно ведет свой блог, также не говорила о замужестве.

Напомним, артист воспитывает дочь от модели Алены Шишковой и сына от модели Анастасии Решетовой. При этом ни одна из бывших избранниц так и не стала его законной женой.

Отметим, что Тимати состоит в отношениях с Валентиной Ивановой с весны 2022 года. При этом девушка скрывает свой возраст и уверяет, что ей всего 21 год, однако старые снимки в Сети указывают на то, что она минимум на 10 лет старше.

В августе Тимати в юмористическом шоу «Натальная карта» заявил, что готов жениться. Ведущие предположили, что у рэпера есть страх серьезных отношений, но он опроверг их высказывание и намекнул на перемены в жизни. По словам Тимати, он «вдоволь погулял».