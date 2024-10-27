«Я сказала: „Если хочешь, рожу“»: 56-летняя Екатерина Стриженова сделала заявление о беременности

Актриса Екатерина Стриженова поделилась подробностями личной жизни. В интервью изданию «Караван историй» 56-летняя телеведущая призналась, что они с мужем недавно задумывались о рождении еще одного ребенка.

У Екатерины и Александра Стриженовых две взрослые дочери — 36-летняя Анастасия и 23-летняя Александра. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале призналась, что всегда мечтала о рождении сына, но сейчас благодарна судьбе за то, что у нее две дочери, поскольку «с девочками намного проще». Артистка отметила, что ей долгие годы удавалось совмещать карьеру и личную жизнь.

При этом актриса заявила, что не так давно задумывалась и о третьей беременности. По словам Екатерины Стриженовой, они с мужем обсуждали рождение еще одного ребенка, и она даже была готова к такому шагу. Однако в результате артисты пришли к выводу, что будут «воспитывать внуков».

«Разговаривали с мужем недавно. Он что-то про детей стал говорить. Я сказала: „Если хочешь, пожалуйста, я рожу“. Сейчас-то возможно ведь все. Мы весь вечер обсуждали это и пришли к решению, что будем воспитывать внуков, которые у нас есть и ждать следующих. Я действительно могу все остановить, поставить на паузу ради таких глобальных и важных вещей. Мы бы должны понимать, что хотим, как нам жить дальше», — поделилась Екатерина Стриженова.

У супругов уже есть трое внуков, которые родились в браке их старшей дочери Анастасии с финансистом Петром Грищенко. Екатерина и Александр Стриженовы принимают активное участие в их воспитании. Телеведущая называет это «невозможным счастьем».

«Сегодня, конечно, это невозможное счастье. Люди, без которых не проходит ни один день. У нас самые важные новости, а кто из малышей, сколько шагов сделал, кто что новое сказал», — высказалась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Стриженова раскрыла имена внуков и показала кадры с их крещения.