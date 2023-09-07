Екатерина Стриженова раскрыла имена внуков и показала кадры с крещения

Телеведущая Екатерина Стриженова побывала на крещении маленьких внуков, об этом она рассказала в своих соцсетях.

Актриса и ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» недавно в очередной раз стала бабушкой. Двоих внуков ей подарила старшая дочь Анастасия. Девушка родила двойняшек 27 августа 2023 года.

Екатерина Стриженова рассказала, что внуки прошли еще один важный этап в жизни. Телеведущая опубликовала фото с крещения детей. На кадрах видно, как Стриженова вместе с мужем держат на руках малышей, стоя у церковной купели.

«Знакомьтесь, два новых христианина — Александр и Георгий! Стойко выдержали всю церемонию крещения — пусть ангел-хранитель всегда будет рядом!» — подписала кадры телеведущая.

В комментариях Стриженову засыпали поздравлениями: «Теперь еще два ангелочка под защитой у Бога», «Красавцы!!! Дай Бог долгой счастливой жизни пацанам», «Это опять копии Саши. Мощная Стриженовская генетика. Чудесные все». Отметилась под фотографией и Елена Малышева. Она присоединилась к поздравлениям и написала, что очень любит внуков Стриженовой.

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