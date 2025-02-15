«Я сказала "да"»: фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина выходит замуж за 35-летнего олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Гимнастка опубликовала в личном блоге снимок, на котором продемонстрировала кольцо с внушительным камнем на безымянном пальце правой руки.

Дина откровенно рассказала поклонникам, что впервые отмечала 14 февраля рядом с любимым человеком.

«Дмитрий Соловьев, люблю тебя. Я сказала "Да". 14.02.25», — написала Дина в соцсетях.

При этом Дмитрий также опубликовал короткий видеоролик и показал подписчикам праздничный стол.

«Сегодня ты сказала мне "да"! Я счастлив, как никогда в жизни!» — подписал ролик спортсмен.

Аверина и Соловьев встретились на шоу «Ледниковый период». В январе 2025 года пара подтвердила свой роман. Для 26-летней Дины этот брак станет первым. 35-летний Дмитрий уже был женат, у него есть сын.

Ранее Дина Аверина впервые вышла в свет в фигуристом Дмитрием Соловьевым. Пара пришла на премьеру фильма «Сент-Экзюпери».