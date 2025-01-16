«Я сказала „да“»: экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова показала кольцо на безымянном пальце

Модель Алена Шишкова удивила поклонников неожиданной новостью. Она опубликовала фото с помолвочным кольцом и подписала его: «Я сказала „да“». Вот только довольно быстро раскрылась правда — никакого предложения не было.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати удалила снимок буквально через полчаса после размещения в Сети. Но пользователи все равно успели обратить на него внимание, поэтому Шишковой пришлось давать объяснение. Оказалось, что она просто поспорила с подругой.

«Я проспорила своей подруге эту сторис. Не думала, что за 30 минут это вызовет такой ажиотаж. Обручальное кольцо пока подождет», — цитирует слова Алены Super.ru.

Отметим, что модель сейчас не одинока. Она признавалась весной прошлого года, что у нее появился возлюбленный. Они начали общаться в Сети, а потом закрутился роман. При этом личность таинственного ухажера Шишкова не раскрывает.

Ранее Алена Шишкова сделала татуировку с инициалами дочери от Тимати.