Алена Шишкова сделала «самую ценную» татуировку с инициалами дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывшая возлюбленная Тимати рассказала подписчикам о новой татуировке. По словам Алены Шишковой, она посвятила ее дочери Алисе.

«Моя новая татуировка. Самая ценная и дорогая моему сердечку. Она связана с моей дочерью. „А.А.“ — это наш с Алисой фирменный знак „Алена/Алиса“. Мы всегда так подписываем друг другу открытки, подарки, письма. Теперь наш знак навсегда на моем теле», — рассказала она.

Шишкова добавила, что долго выбирала нужный вариант из нескольких эскизов тату.

«Были варианты сделать просто надпись Alice, или дату ее рождения, но когда придумала сделать „А.А.“, то поняла, что это то самое!» — рассказала модель.

Ранее мы писали о том, что мать Тимати объяснила, почему он не взял Алену Шишкову в семейное путешествие к океану.