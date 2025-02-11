«Я сильно пожалел»: обедневший Семен Трескунов* рассказал о жизни в эмиграции

Уехавший Семен Трескунов* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался на жизнь в эмиграции без образования. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на новое интервью актера.

Пользовавшийся популярностью в России Трескунов* не может стать востребованным в Испании. По словам знаменитости, раньше ему не приходилось думать про имидж, продвижение и репутацию. Но теперь, оказавшись в эмиграции, он жалеет, что ему не хватает необходимых знаний для поиска постоянной работы.

«Мне не приходилось думать над имиджем, продвижением, над тем, как сделать так, чтобы иметь ценность на рынке. После эмиграции, окруженный зумерами и социальными сетями со всех сторон, я сильно пожалел, что не пошел учиться чему-нибудь такому. В эпоху Интернета, в отсутствие постоянной работы, такие знания пригодились бы мне гораздо больше, чем та ерунда, которой набита моя голова», — пожаловался артист.

Трескунов* отметил, что у него нет и актерского образования. Он считал, что, достигнув успеха в профессии, нет смысла в обучении.

«У меня нет никакого высшего образования. Получать какое-то для галочки я считал выше своих сил, а учиться актерской профессии после многолетнего опыта в индустрии мне казалось бессмысленным», — резюмировал он.

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*признан иноагентом на территории РФ