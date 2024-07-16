«Я шучу, потому что это мой папа»: высмеявшая отца в Сети дочь Киркорова вышла из себя из-за критики

12-летняя Алла-Виктория Киркорова ответила на нападки хейтеров в Сети. Она заявила, что ее «подбешивает» критика ее отца Филиппа Киркорова, и отметила – шутить над ним может только она.

В пабликах уже не первый день обсуждают, как повзрослела наследница исполнителя хита «Зайка моя». Девочка уже более активно появляется в социальных сетях, причем публикует юмористический контент, построенный на родном отце. Алла-Виктория разместила на своей странице видео, в котором спародировала Киркорова, ругающегося с «розовой кофточкой». В ролике даже был использован мат.

Сама подросток в подобных шутках не видит ничего плохого, ведь, по ее мнению, она имеет право троллить отца. А вот другие – нет.

«Мне обидны шутки про «не ту дверь». Можете это писать папе, но не мне? Вы что тупые? Ой, извиняюсь. Но меня реально это уже подбешивает немножко. Я шучу, потому что это мой папа. А вы имейте уважение», - заявила Алла-Виктория в соцсети.

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал о своем сыне Мартине. Он назвал его «скромным парнем».