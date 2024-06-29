«Мои — самые дорогие»: Филипп Киркоров назвал сына Мартина скромным парнем и решил удивить его подарками

Певец Филипп Киркоров назвал своего сына Мартина скромным парнем, который увлекается спортом. Наследнику поп-короля 29 июня исполнилось 12 лет, и звездный отец приготовил ему в подарок дорогую пару обуви.

«Он у меня скромный парень, повернут на футболе, на баскетболе, на спорте, поэтому все спортивное. Я дарю ему кеды Jordan. У него их около десяти, но мои — самые дорогие», — рассказал Киркоров в беседе с The Voice.

После выступления на столичном выпускном Киркоров вспомнил и о своих школьных годах. Он был прилежным учеником, который зубрил по всем предметам, а после экзаменов мгновенно забывал. При этом любимыми уроками исполнителя хита «Цвет настроения синий» были география, литература и история.

«Все, что было связано с цифрами — геометрия, например, — это все было не про меня. Мне биология нравилась и, конечно же, русский язык и литература», — признался Филипп.

Артист воспитывает двоих детей, рожденных от суррогатной матери.

Ранее дочь Филиппа Киркорова столкнулась с хейтом в школе после скандальных выходок знаменитого отца, поэтому он принял решение отправить ее на учебу в Дубай. 12-летняя Алла-Виктория почувствовала себя настолько уверенно, что решила сделать сальто в столовой, проигнорировав замечания взрослых.