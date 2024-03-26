«Я шокирован»: Пригожин осудил молчание Пугачевой после теракта в «Крокусе»

Российский продюсер Иосиф Пригожин выразил недовольство тем, что уехавшая из страны после начала СВО певица Алла Пугачева молчит о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его слова приводит NEWS.ru.

«Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все ее постулаты и все, что она говорила, — «живи спокойно, страна, я у тебя одна». Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна, — высказался Пригожин.

Продюсер отметил, что при том уровне популярности и уважения Примадонны, которого она добилась в России, ее молчание в настоящий момент крайне неэтично. Он также обратил внимание, что муж Пугачевой Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) прокомментировал теракт и выразил соболезнования пострадавшим. Вместе с тем Пригожин уточнил, что не видит необходимости в превращении всех публикаций в соцсетях в панихиду.

Ранее адвокат Андрей Алешкин предположил, что Алла Пугачева игнорирует теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» из-за нежелания возвращаться на родину.